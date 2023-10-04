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    Юран: уже в первом сезоне меня полюбили болельщики «Бенфики». Видели, что полностью выкладываюсь

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран вспомнил португальский период своей карьеры и рассказал, как к нему относились болельщики «Бенфики».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Болельщики "Бенфики" полюбили меня с первого сезона. Видели же, что играю с полной самоотдачей, не жалею ни себя, ни соперников. Забивал не в каждой игре, но всегда играл страстно. Людям было приятно, что новый игрок их любимого клуба сразу стал одним из двух лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

    Если я приходил в ресторан болельщика "Бенфики", то деньги у меня не брали. Помню, говорил Кулькову: "Вот это настоящий коммунизм!" На второй-третий раз мне уже неудобно стало: "Давайте хоть что-то заплачу". — "Нет!" — приводит слова Юрана Sports.ru.

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    • Сергей Юран — знаменитый советский и российский нападающий. Выступал за киевское "Динамо" (1989-1991), "Бенфику" (1991-1994), "Порту" (1994-1995), "Спартак" (1995, 1999), а также в немецких и австрийских клубах.

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