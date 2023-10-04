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    Триппьер заявил, что его сын одержим Килианом Мбаппе

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    Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер высказался о желании своего сына сыграть вместе с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

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    «Он одержим им, всегда смотрит его клипы на YouTube. Он хочет выйти на поле с ним вместо меня! Мне это не понравилось. Я сказал ему: если тебе удастся выйти с ним, не смотри на меня в туннеле!

    Я уже играл против Мбаппе, когда был в "Тоттенхэме", и я играл против него за сборную Англии в своем дебютном матче за национальную команду», — цитирует Триппьер во время пресс-конференции.

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    • В нынешнем сезоне защитник провел 7 матчей за «Ньюкасл» в АПЛ и сделал 4 голевые передачи.

    В следующем матче «сороки» сыграют с ПСЖ 4-го октября в 22:00 мск в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть по этой ссылке.

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