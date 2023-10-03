АПЛ. «Тоттенхэм» и «Арсенал» включились в гонку за МС

«Манчестер Сити» потерпел сенсационное поражение в 7-м туре. Осечкой воспользовались лондонские клубы «Тоттенхэм» и «Арсенал» и подобрались вплотную. «Ливерпуль» упустил шанс возглавить английскую Премьер-лигу.

Изменения в турнирной таблице

По итогам 7 туров «Ливерпуль» потерял второе место в чемпионате Англии и опустился на 4 строчку. На место «мерсисайдцев» поднялся «Тоттенхэм».

Улучшил положение в чемпионате «Арсенал», который поднялся с 5-го на 3-е место. А вот «Брайтон» скатился с 3-го на 6-е место.

Поменялись местами в турнирной таблице «Кристал Пэлас» (9 место) и «Манчестер Юнайтед» (10 место).

Календарь и таблица АПЛ

На три строчки вверх поднялся «Челси», который расположился на 11 строчке. На две позиции опустился «Фулхэм» (13 место). «Вулверхэмптон» одержал сенсационную победу над «Манчестер Сити» и поднялся на 15 строчку в чемпионате, сместив «Эвертон» (16 место).

Зону вылета в чемпионате Англии покинул «Лутон» (17 место), а его место в группе аутсайдеров занял «Борнмут».

Фиаско чемпиона

После шести стартовых побед в чемпионате Англии «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в сезоне. «Горожане» проиграли в гостях «Вулверхэмптону» (1:2).

В составе «Ман Сити» голом отметился Хулиан Альварес. А победу «волкам» принёс точный удар в исполнении Хвана Хи Чхана. Несмотря на проигрыш «Манчестер Сити» остался лидером АПЛ. МС набрал 18 очков.

Топ-4

На второе место чемпионата поднялся «Тоттенхэм», в центральном поединке 7-го тура «шпоры» вырвали победу у «Ливерпуля» (2:1). Лондонский клуб вырвал победу на 96-й минуте поединка благодаря автоголу Жоэля Матипа. В итоге «Тоттенхэм» набрал 17 очков, а «Ливерпуль» опустился на 4-ю строчку с 16 баллами.

Букайо Сака, игрок «Арсенала» globallookpress.com

«Арсенал» взобрался на третью позицию чемпионата после того как одержал крупную победу над «Борнмутом» (4:0). В составе «пушкарей» голами отметились Букайо Сака, Мартин Эдегор, Кай Хавец и Бен Уайт.

Топ-клубы

Ещё два топ-клуба расположились в средней части турнирной таблицы. На 10-м месте «Манчестер Юнайтед», который в этом сезоне набрал 9 пунктов. В рамках минувшего игрового дня «красные дьяволы» проиграли «Кристал Пэласу» (0:1).

Трехматчевую безвыигрышную серию прервал «Челси». «Аристократы» на выезде переиграли «Фулхэм» (2:0). За победителей отметились Михаил Мудрик и Армандо Броя.

Тур № 8

Матчи следующего тура чемпионата Англии пройдут 7 и 8 октября.

Центральная встреча пройдет в воскресенье: «Арсенал» примет «Манчестер Сити». В этот же день «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Брайтона».

Все прогнозы на АПЛ

В субботу, 7 октября «Тоттенхэм» отправится в гости к «Лутону», а «Челси» поедет на игру с «Бернли».