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    Бурук: «Галатасарай» одержал важную победу, которая запомнится на долгие годы

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    Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук дал комментарий после сенсационной победы над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов (3:2).

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    «Это был очень хороший матч. Наша цель — выйти из группы. Мы одержали здесь важную победу, которая запомнится на долгие годы», — цитирует Бурука УЕФА.

    «Галатасарай» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка в двух встречах. «Манчестер Юнайтед» находится на последней строчке, у «красных дьяволов» нет ни одного очка.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В следующем туре манкунианцы примут на своем поле «Копенгаген», а стамбульцы сыграют дома против «Баварии». Оба матча состоятся 24 октября.

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