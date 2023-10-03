В УЕФА отреагировали на слухи об изменении формата еврокубков

В Союзе европейских футбольных ассоциаций () прокомментировали информацию о возможном изменении формата еврокубков.

Сообщалось, что руководители УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассматривают вариант внедрения трех дивизионов — Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов. Между этими тремя дивизионами будет борьба за повышение и понижение в классе.

«УЕФА не работает над каким-либо новым проектом такого рода. Противодействие УЕФА любому типу так называемой Суперлиги хорошо задокументировано, и слухи о чем-то другому совершенно беспочвенны.

Мы с нетерпением ожидаем введения нового формата клубных соревнований с 2024 года, который сохраняет принцип, согласно которому выступление в национальном чемпионате является ключом к квалификации в еврокубки, и позволит болельщикам увидеть еще больше важных европейских матчей, лучший конкурентный баланс и открытое соревнования, в котором важен каждый матч», — приводит заявление УЕФА Calcio e Finanza.