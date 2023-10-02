УЕФА может изменить формат проведения еврокубков

УЕФА раздумывает над вариантом изменить формат еврокубков, сообщает Marca.

По данным источника, руководители УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассматривают вариант внедрения трех дивизионов — Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов. Между этими тремя дивизионами будет борьба за повышение и понижение в классе.

Предварительно, смену формата проведения еврокубков обсудят на исполкоме УЕФА в октябре. Если его примут, то новая система будет введена не ранее 2027 года.

Напомним, с сезона-2024/2025 будет действовать новый формат Лиги чемпионов. 36 клубов будут участвовать в основном этапе турнира. По новому формату каждый клуб проведет восемь матчей против восьми разных команд — четыре на своем поле и четыре на чужом.

Ближайшее собрание исполкома, на котором будут определены хозяева Евро‑2028 и Евро‑2032, пройдет 10 октября в Ньоне.