ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Крылья Советов» — «Спартак»Пощечина в Самаре. «Крылья Советов» поставили Абаскаля на грань увольнения
  • 20:38
    • Карпин или Черчесов возглавят «Спартак» в случае отставки Абаскаля
  • 00:02
    • «Атлетико» сделал камбэк и переиграл «Кадис»
  • 20:59
    • «Ахмат» и «Динамо» поделили очки
  • 20:56
    • «Аталанта» и «Ювентус» не смогли распечатать ворота друг друга
    Все новости спорта

    Моуринью поделился своими планами на будущее

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Рома Фрозиноне
    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча с «Фрозиноне» (2:0) прокомментировал свое будущее в итальянском клубе.

    Жозе Моуринью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью

    «Мое будущее? Нечего о нем говорить. Мое будущее — контракт до 30 июня, отношусь к этому с полной серьезностью», — приводит слова Моуринью сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Напомним, Моуринью работает с «Ромой» с июля 2021 года. В сезоне-2021/2022 португальский специалист выиграл с римской командой Лигу конференций. Контракт известного наставника с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.

    Календарь и таблица Серии А

    В текущем сезоне «Рома» набрала восемь очков в семи матчах, клуб занимает 12-е место в итальянской Серии А.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» проиграет на поле «Фулхэма»?
  • «Фулхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.92
    •
  • «Фиалки» оперативно вскроют оборону «Кальяри»
  • «Фиорентина» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Наполи» и «Реал» изобилием голов не порадуют
  • «Наполи» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Наполи — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Зенит — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч ПСВ — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры