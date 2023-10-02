Моуринью поделился своими планами на будущее

Главный тренер «Ромы»после матча с «Фрозиноне» (2:0) прокомментировал свое будущее в итальянском клубе.

«Мое будущее? Нечего о нем говорить. Мое будущее — контракт до 30 июня, отношусь к этому с полной серьезностью», — приводит слова Моуринью сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, Моуринью работает с «Ромой» с июля 2021 года. В сезоне-2021/2022 португальский специалист выиграл с римской командой Лигу конференций. Контракт известного наставника с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.

Календарь и таблица Серии А

В текущем сезоне «Рома» набрала восемь очков в семи матчах, клуб занимает 12-е место в итальянской Серии А.