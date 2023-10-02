ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Либор ШулакСбавивший «Авангард», разочаровывающий «Барыс», уверенный в себе «Локомотив»
  • 17:28
    • Карпин назвал состав сборной России на октябрьские сборы
  • 15:17
    • Слуцкий не стал обжаловать решение комитета по этике РФС
  • 14:18
    • Сборная России сыграет с Камеруном в Москве
  • 18:24
    • Команда Талалаева уверенно обыграла прямого конкурента
  • 15:51
    • Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
    Все новости спорта

    Моуринью: Да, я нескромный, но у меня полно подвигов, как победа в ЛЧ с «Порту»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Рома Серия A Футбол Италии Интер Порту
    Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал обвинения в своей нескромности. А также разъяснил некоторые вещи, которые помогли ему сделать блестящую карьеру во многих европейских топ-клубах.

    Жозе Моуринью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью

    «Меня всегда обвиняют в том, что я нескромный. Вынужден согласиться с этим. Я совершил много подвигов, но выиграть Лигу чемпионов с "Порту" — это даже суперподвиг. Тот успех открыл мне все двери мира.

    Нет никакого секрета: нужно быть самим собой, быть эмпатичным по отношению к коллегам. Быть эмпатичным — значит быть в первую очередь требовательным, открытым и честным.

    Когда игрок работает со мной, он понимает, что я честен. Так отношения становятся отличными и ты получаешь максимум от каждого игрока. Думаю, это не секрет», — цитирует Моуринью журналист Джанлука Ди Марцио в своей соцсети.

  • Моуринью поделился своими планами на будущее
  • Читайте по теме

    • Жозу Моуринью — один из сильнейших тренеров последних десятилетий. Он два раза побеждал в Лиге чемпионов. Сначала с «Порту» в сезоне-2003/2004, а затем с миланским «Интером» в сезоне-2009/10.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» проиграет на поле «Фулхэма»?
  • «Фулхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.92
    •
  • «Фиалки» оперативно вскроют оборону «Кальяри»
  • «Фиорентина» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Наполи» и «Реал» изобилием голов не порадуют
  • «Наполи» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Наполи — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Зенит — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры