Моуринью: Да, я нескромный, но у меня полно подвигов, как победа в ЛЧ с «Порту»

Португальский наставник «Ромы»прокомментировал обвинения в своей нескромности. А также разъяснил некоторые вещи, которые помогли ему сделать блестящую карьеру во многих европейских топ-клубах.

«Меня всегда обвиняют в том, что я нескромный. Вынужден согласиться с этим. Я совершил много подвигов, но выиграть Лигу чемпионов с "Порту" — это даже суперподвиг. Тот успех открыл мне все двери мира.

Нет никакого секрета: нужно быть самим собой, быть эмпатичным по отношению к коллегам. Быть эмпатичным — значит быть в первую очередь требовательным, открытым и честным.

Когда игрок работает со мной, он понимает, что я честен. Так отношения становятся отличными и ты получаешь максимум от каждого игрока. Думаю, это не секрет», — цитирует Моуринью журналист Джанлука Ди Марцио в своей соцсети.

Жозу Моуринью — один из сильнейших тренеров последних десятилетий. Он два раза побеждал в Лиге чемпионов. Сначала с «Порту» в сезоне-2003/2004, а затем с миланским «Интером» в сезоне-2009/10.