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    «Фулхэм» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного матча 7-го тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Челси»

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    «Челси»
    Сегодня в 22:00 по московскому времени «Фулхэм» в рамках лондонского дерби сыграет дома против «Челси». За ходом матча 7-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Фулхэм»

    «Дачники» на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету «Фулхэма» 8 очков (по две победы, ничьи и поражений). Разница забитых и пропущенных мячей команды Марку Силвы составляет 5:10.

    В предыдущем туре «Фулхэм» встречался с еще одним лондонским клубом — «Кристал Пэлас». Команды нанесли 8 ударов в створ на двоих, но отличиться забитыми мячами так и не смогли (0:0).

    После матча с «орлами» «Фулхэм» на своем стадионе принимал «Норвич» в рамках 3-го раунда Кубка английской лиги. Подопечные Марку Силвы одержали победу со счетом 2:1 и вышли в 1/8 финала, где сыграют против клуба «Ипсвич».

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    «Челси»

    У «Челси» лишь одна победа в 6-ти матчах. На счету подопечных Маурисио Почеттино 5 очков и 15-я строчка в турнирной таблице. Разница забитых и пропущенных мячей лондонцев составляет 5:6.

    Пока что «Челси» побеждает только в Кубке английской лиги. После победы над «Уимблдоном» «синие» на прошлой неделе преодолели барьер третьего раунда в лице «Брайтона», одолев «чаек» с минимальным счетом (1:0).

    Что касается чемпионата, то здесь по-прежнему все печально для «Челси». В трех последних матчах лондонский клуб не забил ни одного гола и заработал одно очко. Коллектив Почеттино проиграл два домашних матча подряд с одинаковым счетом 0:1 — «Ноттингем Форесту» и «Астон Вилле». Также была нулевая ничья на выезде с «Борнмутом».

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Фулхэм» дома выиграл со счетом 2:1, а встреча на «Стэмфорд Бридж» завершилась в нулевую ничью. Всего в 10-ти последних официальных матчах на счету «Челси» 7 побед, «Фулхэм» праздновал успех в одном случае и еще дважды команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Челси» с коэффициентом 2.92.

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