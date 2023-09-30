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    «Зенит» в гостях проиграл «Оренбургу»

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    В матче 10-го тура РПЛ «Зенит» играл на выезде с «Оренбургом». Гости уступили со счетом 1:3.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    Питерский клуб забил первым. На 2-й минуте отличился Густаво Мантуан.

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    Однако затем забивал только «Оренбург». В составе хозяев ворота соперника поразили Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Зенит 3:1
    Голы: 0:1 Густаво Мантуан (2'), 1:1 Дмитрий Воробьёв (7'), 2:1 Матиас Перес (25'), 3:1 Брайан Мансилья (36') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Ренато Гойкович, Матиас Перес, Кирилл Капленко, Максим Сидоров, Иван Башич, Лукас Вера, Юрий Ковалёв, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья Зенит: Александр Васютин, Марио Фернандес, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Иван Сергеев, Erakovic S. Предупреждения: Ренато Гойкович (14'), Максим Сидоров (49'), Вильсон Изидор (72'), Брайан Мансилья (74'), Cuero Palacio J. R. (81'), Родриго (90+1'), Иван Башич (90+2')

    В активе «Зенита» 17 очков. Клуб идет на 3-м месте в таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 11 баллов и поднялся на 11-ю строчку.

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