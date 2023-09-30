«Локомотив» — «Пари НН»: счет матча 1:0, обзор голов

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
Железнодорожники победили со счетом 1:0.
В первом тайме команды голов не забили. Автором решающего мяча на 84-й минуте встречи стал Рифат Жемалетдинов.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив — Пари НН 1:0
Гол: 1:0 Рифат Жемалетдинов (84') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Илья Самошников, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артём Дзюба Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Маттео Стаматов, Владислав Карапузов, Николай Калинский, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Эдгар Севикян, Зе Турбо Предупреждения: Виктор Александров (15'), Максим Глушенков (60'), Александр Трошечкин (65'), Кирилл Гоцук (74'), Артём Карпукас (90+5')
«Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на третье место в таблице РПЛ. «Пари НН» (14) идет на 8-й строчке.