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    «Локомотив» вырвал победу в матче с «Пари НН»

    «Локомотив» — «Пари НН»: счет матча 1:0, обзор голов

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    В матче 10-го тура РПЛ «Локомотив» принимал «Пари НН». Встреча состоялась 30 сентября в Москве.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Железнодорожники победили со счетом 1:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом тайме команды голов не забили. Автором решающего мяча на 84-й минуте встречи стал Рифат Жемалетдинов.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Пари НН 1:0
    Гол: 1:0 Рифат Жемалетдинов (84') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Илья Самошников, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артём Дзюба Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Маттео Стаматов, Владислав Карапузов, Николай Калинский, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Эдгар Севикян, Зе Турбо Предупреждения: Виктор Александров (15'), Максим Глушенков (60'), Александр Трошечкин (65'), Кирилл Гоцук (74'), Артём Карпукас (90+5')

    «Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на третье место в таблице РПЛ. «Пари НН» (14) идет на 8-й строчке.

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