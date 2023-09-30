Карпин должен был получить красную карточку после игры с «Уралом», считает Лапочкин

Бывший арбитр ФИФАвысказался о поведении главного тренера «Ростова»во время игры с «Уралом» (2:2).

«В этом сезоне мы видим, что с такими эпизодами плавающая ситуация, хотя в правилах всё четко прописано — за выход на поле и обращение к судье с конфронтационными намерениями должна быть показана красная карточка.

Но в итоге в первом туре Сергея Семака за это в Ростове удаляют, потом Сергея Юрана, правда, через вторую желтую карточку.

Далее через тур Ивич выходит на поле — вообще ничего не получает. В итоге моменты плюс‑минус одинаковые, а решения разные.

Несколько туров ничего такого не было, и тут мы видим, как на поле после игры выходит Валерий Карпин. Сначала есть ощущение, что в конфронтационной манере. Судья, протянув руку, пытался как‑то его успокоить. Больше того, со стороны можно было предположить, что они нормально побеседовали, если бы Валерий Карпин, уходя, не махнул рукой в испанском стиле.

В общем, если пересмотреть запись, мне ближе вариант — главный тренер "Ростова" вышел на поле после игры в конфронтационной манере.

С учетом того, что уже были истории, когда тренеры за подобные вещи удалялись, а здесь нет ничего, лично у меня эта ситуация вызывает вопросы и недоумение», — приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».