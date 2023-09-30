Президент «Урала» о судействе: Привозим Мажичей… У нас же своих нет. Все негодяи они!

Президент «Урала»после матча с(2:2) раскритиковал главу судейского департамента РФС

В игре с «Ростовом» арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота екатеринбургской команды за попадание мяча в руку Кики, а также удалил Андрея Егорычева за фол на фланге.

«Когда нам Бобровский не ставит пенальти, миллионный процентный пенальти, а его даже не наказали! Следующую игру он отсудил резервным, потом отсудил игру на Кубок и в этом туре судит ЦСКА — "Балтика". Нормально? Почему-то ему можно ошибаться, а нам ничего сказать нельзя!

Они [судьи] ошибаются. К нам опять поехал какой-то серб [Милорад Мажич]. У нас же нет своих. Мы ищем каких-то сербов, то итальянцев [Роберто Розетти], то вообще венгров [Виктор Кашшаи] каких-то, которые судить не умеют. Серб приезжает и говорит, что он будет за них, будет отстаивать, а у клубов свои проблемы.

Какие свои проблемы? Если у меня сегодня Кики сыграл безобразно, я так считаю, то он следующую игру не будет играть — его тренер не поставит. Понимаете? А судье, получается, можно? Он придумал пенальти… Все специалисты увидели, что его не было. Нам даже не сообщают, как его накажут.

Нам сейчас сказали, что Мешков был неправ — ВАР не должен был вмешиваться. А толку-то? Я могу оштрафовать тренера, футболиста — за их неправильную работу. Тренер может посадить одного футболиста. А у судей — твори что хочешь!

Вы же смотрели футбол. В перерыве мне сто человек позвонило. Мне сейчас позвонил один руководитель… Говорит, что парни молодцы, а судья нехороший человек (использовано нецензурное слово — прим. ред.). Не только момент с пенальти. Удар Бегича в лицо — никто не свистит.

Они делают блоки — мимо. Кидают мячом в Кулакова — ничего. А Кулакову показывают карточку — нам пришлось его заменить. В конце игры дают Каштанову карточку, с ней я согласен, но в него игрок мячом кинул — ему за фол карточку и за бросок вторую! Нет, никто ничего не делает!

Нужно поднимать эту проблему! Я пишу каждый тур письма! И что? Ничего не меняется! Привозим Мажичей… У нас же своих нет. Все негодяи они!», — приводит слова Иванова «Чемпионат».