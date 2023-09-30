«Астон Вилла» — «Брайтон»: счет матча 6:1, обзор голов

разгромила(6:1) в матче 7-го тура АПЛ.

В составе хозяев хет-трик оформил нападающий команды Олли Уоткинс, забив свои голы на 14-й, 21-й и 65-й минутах встречи. На 26-й минуте защитник «Брайтона» Первис Эступиньян организовал гол в свои ворота.

В концовке встречи «Астон Вилла» организовала еще 2 гола. Джейкоб Рэмси забил на 85-й минуте, а Дуглас Луис на 90+7-й.

Единственный гол «Брайтона» забил нападающий Ансу Фати на 50-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Брайтон энд Хоув Альбион 6:1 Голы: 1:0 Олли Уоткинс (14'), 2:0 Олли Уоткинс (21'), 3:0 Первис Эступинан (автогол) (26'), 3:1 Ансумане Фати (50'), 4:1 Олли Уоткинс (65'), 5:1 Джейкоб Рэмси (85'), 6:1 Дуглас Луис (90 + 7') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Бубакар Камара (Юри Тилеманс, 90'), Мэтти Кэш, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Николо Дзаньоло (Джейкоб Рэмси, 57'), Мусса Диаби (Джон Дуран, 79'), Олли Уоткинс Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Первис Эступинан (Тарик Лампти, 46'), Льюис Данк, Адам Уэбстер, Йоэл Велтман, Каору Митома, Соломон Марч (Саймон Адингра, 62'), Билли Гилмор, Эван Фергюсон (Ансумане Фати, 46'), Дэнни Уэлбек (Жоао Педро, 46'), Jack Hinshelwood (Карлос Балеба, 87') Предупреждения: Дуглас Луис (7'), Лука Динь (32'), Дэнни Уэлбек (39'), Эзри Конса (57'), Ансумане Фати (72'), Льюис Данк (79'), Каору Митома (84'), Джон Дуран (90 + 5')

После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе, а «Брайтон» располагается на 4-й строчке с тем же количеством баллов.