ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Жирона»«Верю — не верю»: «Тоттенхэм» финиширует в топ-4, «Жирона» — чемпион, провал «МЮ»?
  • 16:38
    • «Астон Вилла» забила 6 голов в матче с «Брайтоном», у Уоткинса — хет-трик
  • 16:13
    • «Локомотив» вырвал победу в матче с «Пари НН»
  • 15:44
    • «Рубин» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ
  • 14:00
    • «Зенит» в гостях проиграл «Оренбургу»
  • 13:32
    • Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Пекине
    Все новости спорта

    «Астон Вилла» забила 6 голов в матче с «Брайтоном», у Уоткинса — хет-трик

    «Астон Вилла» — «Брайтон»: счет матча 6:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Брайтон энд Хоув Альбион
    «Астон Вилла» разгромила «Брайтон» (6:1) в матче 7-го тура АПЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В составе хозяев хет-трик оформил нападающий команды Олли Уоткинс, забив свои голы на 14-й, 21-й и 65-й минутах встречи. На 26-й минуте защитник «Брайтона» Первис Эступиньян организовал гол в свои ворота.

    В концовке встречи «Астон Вилла» организовала еще 2 гола. Джейкоб Рэмси забил на 85-й минуте, а Дуглас Луис на 90+7-й.

    Единственный гол «Брайтона» забил нападающий Ансу Фати на 50-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Брайтон энд Хоув Альбион 6:1
    Голы: 1:0 Олли Уоткинс (14'), 2:0 Олли Уоткинс (21'), 3:0 Первис Эступинан (автогол) (26'), 3:1 Ансумане Фати (50'), 4:1 Олли Уоткинс (65'), 5:1 Джейкоб Рэмси (85'), 6:1 Дуглас Луис (90 + 7') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Бубакар Камара (Юри Тилеманс, 90'), Мэтти Кэш, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Николо Дзаньоло (Джейкоб Рэмси, 57'), Мусса Диаби (Джон Дуран, 79'), Олли Уоткинс Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Первис Эступинан (Тарик Лампти, 46'), Льюис Данк, Адам Уэбстер, Йоэл Велтман, Каору Митома, Соломон Марч (Саймон Адингра, 62'), Билли Гилмор, Эван Фергюсон (Ансумане Фати, 46'), Дэнни Уэлбек (Жоао Педро, 46'), Jack Hinshelwood (Карлос Балеба, 87') Предупреждения: Дуглас Луис (7'), Лука Динь (32'), Дэнни Уэлбек (39'), Эзри Конса (57'), Ансумане Фати (72'), Льюис Данк (79'), Каору Митома (84'), Джон Дуран (90 + 5')

    После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе, а «Брайтон» располагается на 4-й строчке с тем же количеством баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ливерпуль» набрать очки на поле «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «МЮ» и на этот раз будет сильнее «орлов»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Ставим на сухую викторию «горожан»
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Жирона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Гассиев — Валлин
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры