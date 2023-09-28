Пиоли: Поединок с «Кальяри» был непростым в тактическом плане

Главный тренер «Милана»прокомментировал победу в матче 6-го тура Серии А с «Кальяри» (3:1).

«Мы хорошо начали матч, могли быстро выйти вперед, но действовали недостаточно точно. Затем из-за неосторожности мы пропустили. Мы хорошо поработали, чтобы отыграться, действовали в соответствии со своими принципами и смогли выиграть в матче, который получился непростым.

Это был тактически непростой матч. Мы старались поддерживать баланс в игре, но всё же некоторые проблемы возникали. Однако мы контролировали ход матча. В первом тайме нам ничто не угрожало, если не считать гола — в том эпизоде следовало сыграть осторожнее.

Во втором мы совершили слишком много ошибок в передачах, но нелегко контролировать игру все 95 минут. Но, конечно, нам следовало играть лучше», — цитирует Пиоли DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» набрал 15 очков и взобрался на второе место в турнирной таблице. У «Кальяри» осталось два балла и последняя строчка.