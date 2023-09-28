Корнеев: Хвича творил, потому что был расслаблен, а сейчас у него ощущение «я должен»

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
В текущем чемпионате Италии Хвича провел пять матчей, в которых отметился одним голом и сделал две результативные передачи.
«Всегда тяжело повторить второй год, потому что к тебе готовы, плюс окружение игрока тоже не способствует тому, чтобы он был более собран.
Давление, которое Хвича испытывает… Он творил, потому что был расслаблен, а сейчас у него ощущение: "Я должен".
Как только он вернется в мальчишеское состояние, когда он только начинал играть в футбол, все придет автоматически», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».
Напомним, Кварацхелия попал в список претендентов на «Золотой мяч».