ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубен Диаш и Джон СтоунзСтоунз, Диаш, Ким Мин Чжэ и еще семь лучших центральных защитников мира
  • 07:00
    • «Интер Майами» без Месси проиграл в финале Открытого кубка США
  • 10:27
    • Марио Фернандес рассказал, почему не вернулся в ЦСКА
  • 10:02
    • Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Токио
  • 07:46
    • Роналдиньо — лучший игрок 2000-х по версии FourFourTwo
    Все новости спорта

    Корнеев: Хвича творил, потому что был расслаблен, а сейчас у него ощущение «я должен»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Наполи Серия A Футбол Италии
    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев объяснил, почему полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии будет сложно выступить так же успешно, как в прошлом сезоне.

    Хвича Кварацхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия

    В текущем чемпионате Италии Хвича провел пять матчей, в которых отметился одним голом и сделал две результативные передачи.

    «Всегда тяжело повторить второй год, потому что к тебе готовы, плюс окружение игрока тоже не способствует тому, чтобы он был более собран.

    Давление, которое Хвича испытывает… Он творил, потому что был расслаблен, а сейчас у него ощущение: "Я должен".

  • Пулишич, Гюндоган и еще 17 самых выгодных трансферов лета 2023 года
  • Этим летом расходы клубов достигли беспрецедентного уровня, но некоторым командам удалось заключить выгодные сделки
  • 10/09/2023

    • Как только он вернется в мальчишеское состояние, когда он только начинал играть в футбол, все придет автоматически», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

    Напомним, Кварацхелия попал в список претендентов на «Золотой мяч».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» выиграть на поле «Осасуны»?
  • «Осасуна — Атлетико» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Рома» проиграет на поле «Дженоа»?
  • «Дженоа» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.82
    •
  • Химчане быстро разберутся с представителем Медиалиги
  • 2DROTS — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.82
  • Прогноз на матч Дженоа — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч 2DROTS — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  3.63
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аль-Таи — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры