Корнеев: Хвича творил, потому что был расслаблен, а сейчас у него ощущение «я должен»

Бывший спортивный директор «Зенита»объяснил, почему полузащитнику «Наполи»будет сложно выступить так же успешно, как в прошлом сезоне.

В текущем чемпионате Италии Хвича провел пять матчей, в которых отметился одним голом и сделал две результативные передачи.

«Всегда тяжело повторить второй год, потому что к тебе готовы, плюс окружение игрока тоже не способствует тому, чтобы он был более собран.

Давление, которое Хвича испытывает… Он творил, потому что был расслаблен, а сейчас у него ощущение: "Я должен".

Как только он вернется в мальчишеское состояние, когда он только начинал играть в футбол, все придет автоматически», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, Кварацхелия попал в список претендентов на «Золотой мяч».