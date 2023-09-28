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    Гансо считает «Барселону» 2011 года сильнее нынешнего «Манчестер Сити»

    Футбол Барселона Манчестер Сити
    Известный бразильский полузащитник Гансо сравнил версию «Барселоны» 2011 года и «Манчестер Сити» 2023 года.

    Гансо
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    Гансо

    Гансо играл за «Сантос» вместе с Неймаром в финале клубного чемпионата мира в 2011 году против «Барселоны». Та встреча закончилась разгромом бразильцев со счетом 4:0.

    «Кто лучше, та "Барселона" или "Манчестер Сити" Гвардиолы? "Барселона". "Манчестер Сити" — выдающаяся команда, но у той "Барселоны" был Месси — инопланетянин и гений мирового футбола. Им нельзя не восхищаться. Это было в 2011 году.

    Смотришь на него сейчас, как он эволюционировал, и в это трудно поверить. Кажется, с каждым годом он становится все лучше и лучше. Для меня было честью увидеть игру Месси вблизи», — приводит слова Гансо официальный сайт ФИФА.

    Центральный полузащитник Гансо считался наряду с Неймаром самым талантливым игроком в своем поколении, но полностью потенциал раскрыть так и не смог. Он провел за сборную Бразилии всего 8 матчей. В его карьере был неудачный европейский период в «Севилье» (2016-2019). Сейчас является лидером «Флуминенсе».

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