Ромеу: Игра с «Мальоркой» не пошла с самого начала

Полузащитник «Барселоны»высказался об игре своей команды в матче 7-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (2:2).

«Игра не пошла с самого начала. У нас были большие проблемы с контратаками, и нам не позволили доминировать, как мы хотели. Это нормально, когда команды закрываются и контратакуют друг друга, а мы предоставили им слишком много возможностей.

Они легко контратаковали, заставлял нас много бегать. Мы должны улучшить эти моменты, потому что нам это необходимо», — цитирует Ромеу AS.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги — 17 очков. «Мальорка» находится на 15-й строчке — 6 очков.