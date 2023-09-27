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    Ромеу: Игра с «Мальоркой» не пошла с самого начала

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Мальорка
    Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу высказался об игре своей команды в матче 7-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (2:2).

    Ориоль Ромеу
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    Ориоль Ромеу

    «Игра не пошла с самого начала. У нас были большие проблемы с контратаками, и нам не позволили доминировать, как мы хотели. Это нормально, когда команды закрываются и контратакуют друг друга, а мы предоставили им слишком много возможностей.

    Они легко контратаковали, заставлял нас много бегать. Мы должны улучшить эти моменты, потому что нам это необходимо», — цитирует Ромеу AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги — 17 очков. «Мальорка» находится на 15-й строчке — 6 очков.

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