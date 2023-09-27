Ромеу: Игра с «Мальоркой» не пошла с самого начала

Ориоль Ромеу Фото: globallookpress.com
«Игра не пошла с самого начала. У нас были большие проблемы с контратаками, и нам не позволили доминировать, как мы хотели. Это нормально, когда команды закрываются и контратакуют друг друга, а мы предоставили им слишком много возможностей.
Они легко контратаковали, заставлял нас много бегать. Мы должны улучшить эти моменты, потому что нам это необходимо», — цитирует Ромеу AS.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги — 17 очков. «Мальорка» находится на 15-й строчке — 6 очков.