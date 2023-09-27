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    «Барселона» сыграла вничью с «Мальоркой»

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    «Барселона» не смогла выиграть у «Мальорки» в выездном матче седьмого тура чемпионата Испании.

    «Мальорка» прервала пятиматчевую победную серию «Барселоны»
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    «Мальорка» прервала пятиматчевую победную серию «Барселоны»

    Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

    В составе хозяев отличились Ведат Мурики и Абдон Пратс.

    Авторами забитых мячей у «Барсы» стали Рафинья и Фермин Лопес.

    «Мальорка» дважды вела в счете, но в обоих случаях каталонский клуб смог отыграться.

    «Мальорка» прервала пятиматчевую победную серию «Барселоны».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги — 17 очков. «Мальорка» находится на 15-й строчке — 6 очков.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Барселона 2:2
    Голы: 1:0 Ведат Мурики (8'), 1:1 Рафаэл Диас (41'), 2:1 Абдон Пратс (45 + 3'), 2:2 Фермин Лопес (75') Мальорка: Предраг Райкович, Джованни Алессандро Апуд (Сибе ван дер Хейден, 85'), Мартин Вальент, Матия Настасич, Копете, Пабло Маффео (Коста Хауме, 35'), Антонио Санчес (Кайл Ларин, 62'), Саму Кошта, Дани Родригес (Мануэль Морланес, 85'), Абдон, Ведат Мурики Барселона: Жоау Фелиш (Lamine Yamal, 64'), Ферран Торрес (Роберт Левандовски, 58'), Рафаэл Диас, Гави, Ориоль Ромеу Видаль (Фермин Лопес, 64'), Илкай Гюндоган, Алекс Бальде, Иньиго Мартинес (Жюль Кунде, 78'), Рональд Араухо, Жоау Канселу, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Ориоль Ромеу Видаль (36'), Дани Родригес (48'), Матия Настасич (61'), Javier Aguirre (90 + 1')
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