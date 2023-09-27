Игрок «Баварии» сломал руку во время матча Кубка Германии

Полузащитник мюнхенской «Баварии»получил серьезную травму после неудачного столкновения с вратарем.

28-летний игрок сборной Германии сломал руку в попытке опередить вратаря «Пройссен Мюнстер» (4:0) и был заменен на 11-й минуте кубкового матча.

«Завтра Гнабри предстоит операция, он пропустит несколько недель. Это удар не только для него лично, но и для всех нас. Он очень важный игрок», — цитирует главного тренера Томаса Тухеля официальный сайт «Баварии».

В текущем сезоне Гнабри принял участие в пяти матчах, где отметился одним голом. На данный момент «Бавария» идёт на первой строчке в Бундеслиге с 13 очками.