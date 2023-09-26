«Уфа» переиграла «Торпедо» в серии пенальти и вышла в следующий раунд Кубка России

Олег Баклов Фото: globallookpress.com
Основное время завершилось вничью.
У гостей на 69-й минуте отличился Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти.
Хозяева отыгрались в компенсированное время благодаря голу Константина Троянова.
В серии пенальти автором победного удара стал вратарь «Уфы» Олег Баклов.
Следующий соперник «Уфы» в Кубке России определится после жеребьевки. Матч пятого раунда пройдут 17–19 октября.
Футбол. Россия. Кубок
Уфа — Торпедо 2:1
Голы: 0:1 Дмитрий Полоз (пенальти) (69'), 1:1 Troyanov K. (90+1'), : Марио Чурич (пенальти) (1'), : Илья Молтенинов (пенальти) (1'), : Йорди Рейна (пенальти) (2'), : Gromyko V. (пенальти) (3'), : Даниил Григорьев (пенальти) (3'), : Илья Стефанович (пенальти) (4'), : Perchenok A. (пенальти) (4'), : Роман Минаев (пенальти) (5'), : Даниил Шамкин (пенальти) (6'), : Денис Кутин (пенальти) (6'), : Сергей Бородин (пенальти) (7'), : Troyanov K. (пенальти) (7'), : Юрий Журавлёв (пенальти) (8'), : Артём Голубев (пенальти) (8'), : Олег Баклов (пенальти) (9') Уфа: Олег Баклов, Артём Голубев, Gurenko A., Karpov V., Khleborodov I., Lyakh A., Mukhametshin L., Oznobikhin O., Артём Самсонов, Алихан Шаваев, Troyanov K. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Gromyko V., Никита Калугин, Дмитрий Полоз, Йорди Рейна, Shevchenko G., Илья Стефанович, Юрий Журавлёв Предупреждения: Роман Минаев (88'), Юрий Журавлёв (88'), Даниил Григорьев (90')