«Ювентус» выиграл у «Лечче» благодаря голу Милика

Аркадиуш Милик Фото: globallookpress.com
Игра в Турине завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ювентуса».
Автором единственного гола стал польский нападающий «Старой синьоры» Аркадиуш Милик, поразивший чужие ворота на 57-й минуте.
Гости завершали матчу вдесятером, уже в компенсированное время с поля был удален французский полузащитник Мохамед Каба.
«Ювентус» прервал пятиматчевую беспроигрышную серию «Лечче».
Футбол. Италия. Серия А
Ювентус — Лечче 1:0
Гол: 1:0 Аркадиуш Милик (57') Ювентус: Войцех Щенсны, Даниэле Ругани (Федерико Гатти, 72'), Бремер, Данило, Уэстон Маккенни (Тимоти Уэа, 87'), Николо Фаджоли (Фабио Миретти, 87'), Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Андреа Камбьязо (Филип Костич, 72'), Федерико Кьеза, Аркадиуш Милик (Душан Влахович, 78') Лечче: Габриэл Стрефезза (Никола Сансоне, 63'), Никола Крстович, Pontus Almqvist, Реми Уден (Хамза Рафья, 63'), Юльбер Рамадани (Mohamed Kaba, 70'), Алексис Блен (Роберто Пикколи, 82'), Patrick Dorgu, Федерико Баскиротто, Марин Понграчич, Лоренцо Венути (Валентен Жендрей, 63'), Владимиро Фальконе Предупреждения: Юльбер Рамадани (30'), Roberto D'Aversa (56'), Хамза Рафья (69'), Федерико Кьеза (76'), Mohamed Kaba (86'), Никола Крстович (90'), Адриен Рабьо (90 + 1'), Mohamed Kaba (90 + 3')