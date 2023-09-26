«Ювентус» выиграл у «Лечче» благодаря голу Милика

одержал победу надв домашнем матче шестого тура чемпионата Италии.

Игра в Турине завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ювентуса».

Автором единственного гола стал польский нападающий «Старой синьоры» Аркадиуш Милик, поразивший чужие ворота на 57-й минуте.

Гости завершали матчу вдесятером, уже в компенсированное время с поля был удален французский полузащитник Мохамед Каба.

«Ювентус» прервал пятиматчевую беспроигрышную серию «Лечче».