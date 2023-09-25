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    Слуцкий: Не поддерживаю Дзюбу в ситуации с Семаком

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    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал скандальное высказывание нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Я не согласен с Артёмом в данном случае. В этой истории я его не поддерживаю. Во-первых, победители должны быть великодушны, а они выиграли эту игру. Во-вторых, история тренер-игрок настолько всегда многогранна и настолько разная, что у всех могут быть абсолютно любые реакции, но всё равно, мне кажется, это неправильно, когда ты об этом говоришь. Я и Артёму говорил, что не согласен. Но это же не первая и не вторая история…

    Артём — умный парень, это 100 процентов, но бывают моменты, что настолько зашкаливает эмоциональная составляющая и даже эгоцентризм. И он не может себя сдержать в определённых ситуациях. Периодически эго у людей превалирует над разумом.

    Дзюба — мой друг, я поддерживаю практически во всех ситуациях его, чему свидетельство комитет по этике, но в данном случае и Семак тоже мой близкий товарищ, и я просто понимаю, как эта ситуация выглядит со стороны тренера и со стороны игрока. Я сам был в ситуациях, когда кто-то из игроков чем-то недоволен. Семак ничего не говорит, и это абсолютно правильная позиция», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

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