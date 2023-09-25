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    Осинькин о возможном уходе Салтыкова: Каждое ТО мы можем кого-то потерять

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном уходе лидеров команды, в частности полузащитника Никиты Салтыкова.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Не опасаюсь ли, что в предстоящее трансферное окно придётся с Салтыковым попрощаться? Вы же понимаете, что я в таком состоянии живу годами.

    Здесь я уже четвёртый год. И каждое трансферное окно мы можем кого‑то потерять. Быть к этому готовым всегда сложно, но надеюсь, мы как можно меньше людей потеряем, а может, и никого не потеряем», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

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    • После 9-и туров «Крылья Советов» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. В нынешнем сезоне Салтыков провел 8 матчей в Премьер-лиге, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

    В следующем матче «Крылья» 1-го октября встретится со «Спартаком».

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