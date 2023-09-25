Мойес: «Вест Хэм» постоянно находился под давлением в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Вест Хэма»заявил, что остался доволен игрой команды в матче 6-го тура АПЛ с «Ливерпулем», несмотря на поражение (3:1).

«Мы проделали довольно хорошую работу в первом тайме. Мы постоянно находились под давлением, но из игры можно извлечь много позитивных моментов. Я больше разочарован вторым и третьим пропущенными мячами. Возможно, больше третьим, потому что, несмотря на счёт 2:1, мы всё ещё были в игре.

На самом деле я думаю, что мы сегодня сыграли довольно хорошо. Но, уходя отсюда, я слишком часто говорю одно и то же, так что мне немного надоело это повторять.

Если вы приезжаете сюда, у вас может быть только три шанса, в то время как у "Ливерпуля" их будет десять. Остаётся надеяться, что девятью из них они не воспользуются должным образом, а мы, в свою очередь, в двух из трех моментов покажем результат», — сказал Моей Evening Standard.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии (16 очков), «Вест Хэм» с 10 баллами идет седьмым.