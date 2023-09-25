Крамарич: переход в РПЛ был лучшим вариантом этим летом

Словенский нападающий «Сочи»признался, что предложение перейти в РПЛ стало оптимальным вариантом для него в это летнее трансферное окно.

«Я всегда мечтал играть за границей. После очередного сезона в чемпионате Словении понял, что нужно двигаться дальше. Переход в РПЛ — лучший вариант, который у меня был. Да, у меня были предложения от больших словенских клубов, но я точно знал, что хочу попробовать свои силы в Европе. В РПЛ намного выше уровень, чем чемпионат Словении», — рассказал Крамарич в эфире «Матч ТВ».

Мартин Крамарич перешел в «Сочи» из словенского «Браво» летом 2023 года, его контракт действует еще три года. В текущем сезоне словенец сыграл 8 матчей, забил 3 мяча.