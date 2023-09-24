«Торино» — «Рома»: счет матча 1:1, обзор голов

Жозе Моуринью Фото: globallookpress.com
На гол Ромелу Лукаку хозяева ответили точным ударом Дувана Сапаты.
Футбол. Италия. Серия А
Торино — Рома 1:1
Голы: 0:1 Ромелу Лукаку (68'), 1:1 Дуван Сапата (85') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Перр Схюрс, Алессандро Буонджорно, Рикардо Родригес, Рауль Белланова (Пьетро Пеллегри, 85'), Адриен Тамез (Янн Карамо, 77'), Иван Илич, Валентин Лацаро, Демба Сек (Антонио Санабрия, 77'), Неманья Радоньич (Никола Влашич, 55'), Дуван Сапата Рома: Ромелу Лукаку, Стефан Эль-Шаарави (Никола Залевский, 70'), Пауло Дибала, Леонардо Спинаццола (Андреа Белотти, 87'), Леандро Паредес, Бриан Кристанте, Расмус Кристенсен, Эван Н'Дика, Диего Льоренте, Джанлука Манчини, Руй Патрисиу Предупреждения: Леандро Паредес (60'), Расмус Кристенсен (84')
В турнирной таблице чемпионата «Рома» занимает 13-е место, набрав 5 очков в 5 матчах. «Торино» идет 9-м (8 очков).