ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Локомотив»Берегись «Локомотива». Команда Семака уступила «железнодорожникам», упустив шанс возглавить таблицу
  • 00:13
    • Рублев в паре с Хуркачем проиграли Тиафо и Шелтону на Кубке Лэйвера. Сборная мира победила на турнире
  • 00:05
    • «Атлетико» взял верх над «Реалом»
  • 23:46
    • ПСЖ разгромил «Марсель» в матче Лиги 1
  • 23:45
    • «Торино» и «Рома» поделили очки
  • 22:55
    • Мбаппе не смог доиграть матч с «Марселем»
    Все новости спорта

    «Торино» и «Рома» поделили очки

    «Торино» — «Рома»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Торино Рома
    В поединке пятого тура итальянской Серии А «Торино» и «Рома» сыграли вничью 1:1.

    Жозе Моуринью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью

    На гол Ромелу Лукаку хозяева ответили точным ударом Дувана Сапаты.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Рома 1:1
    Голы: 0:1 Ромелу Лукаку (68'), 1:1 Дуван Сапата (85') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Перр Схюрс, Алессандро Буонджорно, Рикардо Родригес, Рауль Белланова (Пьетро Пеллегри, 85'), Адриен Тамез (Янн Карамо, 77'), Иван Илич, Валентин Лацаро, Демба Сек (Антонио Санабрия, 77'), Неманья Радоньич (Никола Влашич, 55'), Дуван Сапата Рома: Ромелу Лукаку, Стефан Эль-Шаарави (Никола Залевский, 70'), Пауло Дибала, Леонардо Спинаццола (Андреа Белотти, 87'), Леандро Паредес, Бриан Кристанте, Расмус Кристенсен, Эван Н'Дика, Диего Льоренте, Джанлука Манчини, Руй Патрисиу Предупреждения: Леандро Паредес (60'), Расмус Кристенсен (84')

    Календарь и таблица Серии А

    В турнирной таблице чемпионата «Рома» занимает 13-е место, набрав 5 очков в 5 матчах. «Торино» идет 9-м (8 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» опустится на дно турнирной таблицы?!
  • «Факел» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Хватит ли Хачанову сил на матч с Кордой?
  • Хачанов — Корда. Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Сможет ли Карацев взять реванш у Нисиоки?
  • Нисиока — Карацев. Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Хачанов — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нисиока — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Крюгер — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мария — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Калинская — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры