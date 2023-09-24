«Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл»: счет матча 0:8 (0:3), обзор матча

В матче 6-го тура АПЛне пощадил, вернувшийся из Чемпионшипа, разгромив его со счетом 8:0.

Уже в первом тайме «сороки» забили три мяча, но и после перерыва не думали останавливаться, отгрузив в ворота Уэса Фодерингхэма еще пять голов.

За команду Эдди Хау забивали Шон Лонгстафф, Дэн Берн, Свен Ботман, Каллум Уилсон, Энтони Гордон, Мигель Альмирон, Бруно Гимарайнс, Александр Исак.

Футбол. Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед — Ньюкасл 0:8 Голы: 0:1 Шон Лонгстафф (21'), 0:2 Дэниел Бёрн (31'), 0:3 Свен Ботман (35'), 0:4 Каллум Уилсон (56'), 0:5 Энтони Гордон (61'), 0:6 Мигель Альмирон (68'), 0:7 Бруно Гимарайнс (73'), 0:8 Александер Исак (87') Шеффилд Юнайтед: Wes Foderingham, Анель Ахмедходжич, Джон Иган, Джек Робинсон, Джейден Богл (Benie Traore, 46'), Густаво Хамер (Анис Слимане, 66'), Оливер Норвуд (Том Дэвис, 62'), V.Souza, Люк Томас, James McAtee (Крис Башам, 75'), Кэмерон Арчер Ньюкасл: Харви Льюис Барнс (Энтони Гордон, 12'), Каллум Уилсон (Александер Исак, 70'), Мигель Альмирон (Сандро Тонали, 70'), Эллиот Андерсон, Бруно Гимарайнс (Льюис Холл, 81'), Шон Лонгстафф, Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Фабиан Шёр, Киран Триппьер (Валентино Ливраменто, 70'), Ник Поуп Предупреждения: Анель Ахмедходжич (28'), Джек Робинсон (34'), Анис Слимане (75')

После этой победу у «Ньюкасла» стало 9 очков, «Шеффилд Юнайтед» остался на последней строчке с 1 баллом.