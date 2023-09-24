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    Захарян вновь не сыграет за «Реал Сосьедад» из-за болезни

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    Стали известны составы на матч 6-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Хетафе».

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    «Реал Сосьедад»: Ремиро, Ле Норман, Субельдиа, Траоре, Муньос, Барренечеа, Туррьентес, Гонсалес, Браис Мендес, Кубо, Садик.

    «Хетафе»: Сориа, Суарес, Митрович, Альдерете, Рико, Аленья, Максимович, Джене, Кармона, Мата, Майораль.

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    • Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не включен в заявку на этот матч из-за болезни.

    Матч между «Реал Сосьедадом» и «Хетафе» состоится 24-го сентября в 15:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом противостояния — по этой ссылке.

    После 5-и туров «Реал Сосьедад» занимает 12-е место в таблице Примеры с 6-ю очками в активе. «Хетафе» — на 10-й позиции (7).

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