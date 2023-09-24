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    «Доностьяррас» начнут без экивоков

    «Реал Сосьедад» — «Хетафе». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Примера, 24 сентября 2023 года

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    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 15:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Сентября 2023 года
    Реал Сосьедад
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    •  Реал Сосьедад 15:00 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
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    «Реал Сосьедад»

    Эта команда весьма посредственно стартовала в чемпионате. «Реал Сосьедад» добыл всего 6 очков и занимает 12 место в таблице.

    «Доностьяррас» должны вернуться в привычную гонку за высокие места. Да и с атакой не все так печально: 8 голов в 5 матчах.

    В предыдущем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Реал Сосьедад» потерпел поражение от мадридского «Реала» (1:2).

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    А вот после того «Реал Сосьедад» неплохо стартовал в Лиге чемпионов. Команда расписала мировую с миланским «Интером» (1:1).

    «Реал Сосьедад» наверняка постарается прервать свою серию неудач. Да и вообще, «доностьяррас» имеют высокий потенциал.

    «Хетафе»

    Эта команда начала чемпионат относительно неплохо. «Хетафе» сейчас пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

    А вот с реализацией у команды имеются явные сложности. В 5 матчах игроки «Хетафе» настреляли всего 5 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Хетафе» в родных стенах переиграл «Осасуну» (3:2).

    В кадровом плане у команды не все гладко. Несколько игроков, близких к основе, пребывают в клубном лазарете.

    И уж точно «Хетафе» постарается зацепиться за очки. Вот только матчи с «доностьяррас» для команды традиционно складываются не столь успешно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реал Сосьедад» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Хетафе» дают — 7.20, ничья оценена — в 3.83.

    Хозяева по игре смотрятся сильнее «Хетафе», к тому же мотивированы подняться в группу лидеров.

    Наш прогноз — Победа «Реал Сосьедад» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.83.

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    «Реал Сосьедад» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на футбол. «Доностьяррас» начнут без экивоков
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