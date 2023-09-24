«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 15:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Эта команда весьма посредственно стартовала в чемпионате. «Реал Сосьедад» добыл всего 6 очков и занимает 12 место в таблице.

«Доностьяррас» должны вернуться в привычную гонку за высокие места. Да и с атакой не все так печально: 8 голов в 5 матчах.

В предыдущем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Реал Сосьедад» потерпел поражение от мадридского «Реала» (1:2).

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А вот после того «Реал Сосьедад» неплохо стартовал в Лиге чемпионов. Команда расписала мировую с миланским «Интером» (1:1).

«Реал Сосьедад» наверняка постарается прервать свою серию неудач. Да и вообще, «доностьяррас» имеют высокий потенциал.

«Хетафе»

Эта команда начала чемпионат относительно неплохо. «Хетафе» сейчас пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

А вот с реализацией у команды имеются явные сложности. В 5 матчах игроки «Хетафе» настреляли всего 5 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Хетафе» в родных стенах переиграл «Осасуну» (3:2).

В кадровом плане у команды не все гладко. Несколько игроков, близких к основе, пребывают в клубном лазарете.

И уж точно «Хетафе» постарается зацепиться за очки. Вот только матчи с «доностьяррас» для команды традиционно складываются не столь успешно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реал Сосьедад» предлагают — 1.63.

На викторию «Хетафе» дают — 7.20, ничья оценена — в 3.83.

Хозяева по игре смотрятся сильнее «Хетафе» , к тому же мотивированы подняться в группу лидеров.

Наш прогноз — Победа «Реал Сосьедад» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.83.