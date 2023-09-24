«Ливерпуль» разобрался с «Вест Хэмом»

В рамках матча шестого тура английской Премьер-лигив родных стенах переигралсо счетом 3:1.

На голы Мохамеда Салаха, Дарвина Нуньеса и Диогу Жоты гости ответили точным ударом престижа в исполнении Джаррода Боуэна.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Вест Хэм 2:1 Голы: 1:0 Мохамед Салах (пенальти) (16'), 1:1 Джаррод Боуэн (42'), 2:1 Дарвин Нуньес (60'), 3:1 Диогу Жота (85') Ливерпуль: Алисон, Джо Гомес, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер (Ватару Эндо, 88'), Кёртис Джонс (Райан Гравенберх, 77'), Мохамед Салах, Дарвин Нуньес (Коди Матес Гакпо, 81'), Луис Диас (Диогу Жота, 81') Вест Хэм: Майкл Антонио (Мохаммед Кудус, 74'), Лукас Пакета (Дэнни Ингс, 87'), Джеймс Уорд-Праус, Джаррод Боуэн, Эдсон Альварес, Томаш Соучек (Пабло Форнальс, 74'), Эмерсон, Наиф Агер, Курт Зума, Владимир Цоуфаль, Альфонс Ареола Предупреждения: Эдсон Альварес (36'), Курт Зума (82')

«Ливерпуль» набрал 16 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Вест Хэма» десять пунктов и седьмая позиция.

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В параллельной игре «Брайтон» на своем поле одолел «Борнмут» с результатом 3:1.

На дубль Каору Митомы, а также автогол Милоша Керкеза гости ответили точным ударом Домника Соланке.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Борнмут 3:1 Голы: 0:1 Доминик Соланке (25'), 1:1 Милош Керкез (автогол) (45 + 2'), 2:1 Каору Митома (46'), 3:1 Каору Митома (77') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Йоэл Велтман, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Первис Эступинан, Махмуд Дахуд (Карлос Балеба, 74'), Билли Гилмор, Саймон Адингра (Тарик Лампти, 88'), Facundo Buonanotte (Каору Митома, 46'), Дэнни Уэлбек (Жоао Педро, 64'), Эван Фергюсон (Ансумане Фати, 46') Борнмут: Доминик Соланке, Джастин Клюйверт (Энтойн Семеньо, 63'), Райан Кристи (Хамед Траоре Жуниор, 82'), Маркус Таверньер (Данго Уаттара, 63'), Филип Биллинг (Дэвид Брукс, 82'), Льюис Кук, Милош Керкез, Ллойд Келли (Маркос Сенеси, 84'), Илья Забарный, Максимилиан Ааронс, Нето Предупреждения: Йоэл Велтман (37'), Илья Забарный (40'), Билли Гилмор (45 + 3'), Льюис Данк (75'), Дэвид Брукс (89')

У «Брайтона» 15 очков и третья позиция. «Борнмут» (3 балла) — семнадцатый.