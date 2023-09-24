«Аталанта» — «Кальяри»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

В пятом туре итальянской Серии Ана своем поле принималаи довольно уверенно одержала победу со счетом 2:0. Голы в команде Гасперини забивали

На 33-й минуте английский нападающий откликнулся на передачу Шарля де Кетеларе и открыл счет. Второй мяч на 76-й минуте забил хорват Марио Пашалич, которому ассистировал вышедший на замену Луис Муриэль. Россиянин Алексей Миранчук просидел всю игру в запасе.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Кальяри 2:0 Голы: 1:0 Адемола Лукман (33'), 2:0 Марио Пашалич (76') Аталанта: Хуан Муссо, Джорджио Скальвини, Берат Джимсити, Зеад Колашинац, Давиде Дзаппакоста (Ндари Адопо, 80'), Мартен де Рон, Эдерсон (Луис Мурьель, 60'), Маттео Руджери (Рафаэл Толой, 80'), Теун Коопмейнерс, Шарль Де Кетеларе (Эмиль Хольм, 67'), Адемола Лукман (Марио Пашалич, 67') Кальяри: Zito Luvumbo, Эльдор Шомуродов (Андреа Петанья, 78'), Paulo Azzi (Гаэтано Ористанио, 78'), Алессандро Дейола (Габриэле Цаппа, 46'), Antoine Makoumbou, Сулемана, Наитан Нандес, Adam Obert, Alberto Dossena, Пантелис Хацидиакос (Томмазо Ауджелло, 64'), Борис Радунович Предупреждения: Алессандро Дейола (32'), Zito Luvumbo (42'), Берат Джимсити (54')

После пяти туров «Аталанта» набрала 9 очков, у команды Клаудио Раньери пока всего 2 балла и место в зоне вылета.