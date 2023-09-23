АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Форест», «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом», а «Ливерпуль» примет «Вест Хэм»

Матчи 6-го тура английской Премьер-лиги сезона 2023/24 пройдут с 23 по 24 августа.

«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» 2:0

«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем Форест» (2:0) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол в этом матче «горожане» забили на 7-й минуте встречи. Полузащитник хозяев Фил Фоден получил точную передачу от партнера по команде и вогнал мяч в нижний угол ворот.

Уже на 14-й минуте форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанн освободился от опеки соперника, получил мяч и забил гол ударом под перекладину — 2:0.

На 46-й минуте полузащитник хозяев Родри получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве, но гости не смогли воспользоваться численным преимуществом.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Ноттингем Форест 2:0 Голы: 1:0 Филип Фоден (7'), 2:0 Эрлинг Холанд (14') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Матеус Нунес, Родриго Эрнандес, Жереми Доку (Калвин Филлипс, 51'), Хулиан Альварес (Натан Аке, 57'), Филип Фоден (Джек Грилиш, 87'), Эрлинг Холанд Ноттингем Форест: Тайво Авонийи (Крис Вуд, 75'), Морган Гиббз-Уайт, Николас Домингес, Ибраим Сангаре (Энтони Эланга, 56'), Орел Мангала, Нуну Тавареш (Гонсало Монтьель, 39'), Мусса Ньякат, Вийи Боли, Серж Орье (Каллум Хадсон-Одои, 56'), Ола Эйна (Дивок Ориги, 75'), Мэтт Тёрнер Предупреждения: Мануэль Аканджи (18'), Pep Guardiola (19'), Нуну Тавареш (21'), Ибраим Сангаре (45 + 1'), Морган Гиббз-Уайт (46'), Эдерсон Мораес (58'), Тайво Авонийи (58'), Орел Мангала (77'), Дивок Ориги (81'), Джек Грилиш (90 + 3'), Гонсало Монтьель (90 + 3') Удаление: Родриго Эрнандес (46')

После этого матча «Ман Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. «Форест» — на 10-й позиции (7).

«Кристал Пэлас» — Фулхэм« 0:0

"Кристал Пэлас" и "Фулхэм" не смогли открыть счет. Хозяева смогли нанести 3 удара в створ ворот, а гости 5 раз пытались поразить ворота соперника.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Фулхэм 0:0 Кристал Пэлас: Сэм Джонстон, Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Шейк Омар Траоре, Уилл Хьюз, Джордан Айю, Эберечи Эзе, Джеффри Шлупп (Жан-Филипп Матета, 70'), Одсонн Эдуард (Джесуран Рак-Сакьи, 90') Фулхэм: Рауль Хименес (Винисиус Карлос, 79'), Виллиан, Андреас Перейра (Алекс Айуоби, 75'), Бобби Рид (Гарри Уилсон, 79'), Жоау Палинья, Харрисон Рид, Энтони Робинсон, Исса Диоп, Тим Рим, Тимоти Кастань, Бернд Лено Предупреждения: Жоау Палинья (14'), Тим Рим (16'), Джордан Айю (21'), Тайрик Митчелл (40'), Шейк Омар Траоре (68')

После этого матча "Кристал Пэлас" занимает 8-е место в таблице АПЛ (8). "Фулхэм" — на 9-й позиции с тем же количеством очков.

"Лутон" — "Вулверхэмптон" 1:1

"Лутон" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" (1:1).

Первыми забили гости на 50-й минуте, отличился форвард Педру Нету.

Уже на 65-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота "волков", а нападающий Карлтон Моррис уверенно пробил с точки — 1:1.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лутон Таун — Вулверхэмптон 1:1 Голы: 0:1 Педру Нету (50'), 1:1 Carlton Morris (пенальти) (65') Лутон Таун: Томас Камински, Рис Бурк, Томас Локьер, Amari Bell, Исса Каборе (Elijah Adebayo, 85'), Марвелоуз Накамба, Альберт Самби Локонга (Pelly Ruddock Mpanzu, 57'), Alfie Doughty (Ryan Giles, 72'), Chiedozie Ogbene, Carlton Morris, Джейкоб Браун (Кали Вудроу, 72') Вулверхэмптон: Матеус Кунья (Бубакар Траоре, 71'), Хван Хи Чан (Мэтт Доэрти, 46'), Жанрикне Беллегард, Педру Нету, Марио Лемина, Joao Gomes (Томми Дойл, 90'), Райан Айт Нури (Тоте Антонио Гомеш, 46'), Макс Килман, Крэйг Доусон, Нелсон Семеду (Уго Буэно, 84'), Жозе Са Предупреждения: Joao Gomes (45 + 1'), Марио Лемина (90 + 6') Удаление: Жанрикне Беллегард (39')

"Лутон" занимает 20-е место в таблице АПЛ с 1-м баллом в активе. "Вулверхэмптон" — на 15-й позиции (4).

"Брентфорд" — "Эвертон"

суббота, 23 сентября 19:30 мск.

"Бернли" — "Манчестер Юнайтед"

суббота, 23 сентября, 22:00 мск

"Челси" — "Астон Вилла"

воскресенье, 24 сентября, 16:00 мск.

"Арсенал" — "Тоттенхэм"

воскресенье, 24 сентября, 16:00 мск.

"Ливерпуль" — "Вест Хэм"

воскресенье, 24 сентября, 16:00 мск.

"Брайтон" — "Борнмут"

воскресенье, 24 сентября, 16:00 мск.

"Шеффилд" — "Ньюкасл"

воскресенье, 24 сентября, 18:30 мск.