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    «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 6-го тура АПЛ между «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед»

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    «Манчестер Юнайтед»
    В заключительном матче первого игрового дня 6-го тура АПЛ «Бёрнли» на своем стадионе сыграет против «Манчестер Юнайтед». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — 23 сентября в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Бёрнли»

    Вернувшийся в АПЛ «Бёрнли» в этом сезоне видимо вновь будет бороться за выживание. После 4-х сыгранных матчей на счету «бордовых» только одно очко и предпоследнее место в таблице.

    На старте турнира подопечным Венсана Компани не повезло встретиться с бывшей командой экс-защитника — «Манчестер Сити». «Бёрнли» уступил со счетом 0:3, а затем проиграл еще дважды подряд — 1:3 «Астон Вилле» и 2:5 «Тоттенхэму». Стоит отметить, что все три матча «бордовые» проводили на дома.

    В крайнем туре АПЛ «Бёрнли» все же удалось заработать первое очко в турнире. Встреча против «Ноттингем Форест» закончилась со счетом 1:1. На гол Амдуни в концовке первого тайма хозяева ответили точным ударом Хадсона-Одои в середине второй половины матча.

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    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы» проваливают начало нового сезона АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага занимают 13-ю позицию в таблице, набрав 6 очков в 5-ти турах.

    «Манчестер Юнайтед» одержал две победы со старта кампании, но ни одна из них не была убедительной. В первом туре манкунианцы с минимальным счетом одолели «Вулверхэмптон» (1:0), а в матче 3-го тура против «Ноттингем Форест» ушли с 0:2 и совершили камбэк (3:2).

    Три последних матча завершились для «Манчестер Юнайтед» поражениями. В АПЛ «красные дьяволы» с одинаковым счетом 1:3 уступили «Арсеналу» и «Брайтону», а в эту среду в веселом поединке проиграли мюнхенской «Баварии» (3:4) в первом туре Лиги Чемпионов.

    Личные встречи

    В 10-ти последних официальных очных матчах на счету «Манчестер Юнайтед» 7 побед, «Бёрнли» выиграл одну встречу и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.93.

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