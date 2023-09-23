«Бернли»
«Бернли» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ после четырех сыгранных матчей, в которых набрал одно очко.
Команда Венсана Компани прервала серию поражений в начале этой недели, сыграв вничью с «Ноттингем Форест» (1:1).
Коэффициенты матча Бёрнли — Манчестер Юнайтед
Этот результат должен добавить игрока «Бернли» уверенности. Все-таки перед этих у них был очень болезненный отрезок.
«Бернли» потерпел все три поражения на своем поле — от «Манчестер Сити» (0:3), «Астон Виллы» (1:3) и «Тоттенхэма» (2:5).
При этом интересно, что «Бернли» не смог забить только в одном из пяти матчей этого сезона.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в пяти турах лишь шесть очков.
Среди недели «красные дьяволы» проиграли на выезде «Баварии» (3:4) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
С одной стороны, обидное поражение — забили в Мюнхене три мяча, но все равно проиграли. С другой, любой, кто видел игру, подтвердит, что счет мог быть и 7:2 и 6:3. Конечно, же в пользу «Баварии». Во втором тайме Рекордмайстер просто растерзал оборону «МЮ».
Примечательно, что главным антигероем стал вратарь «МЮ» Андре Онана. Первый пропущенный гол — возможно, воообще худший эпизод в карьере камерунца.
«МЮ» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей. В трех последних команда Эрика тен Хага пропустила 10 мячей.
У «МЮ» сейчас есть проблемы не только с игрой — в эмоциональном плане команда просто раздавлена.
Прогноз и ставка
На «Бернли» в этом матче можно поставить за 4.25, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «МЮ» — за 1.75.
«МЮ» находится в ужасном состоянии, и сейчас уже не так уж важно, кто в этом виноват. Хотя есть ощущение, что там проблема и в игроках, и в тренере.
И еще один момент: бывший защитник «Манчестер Сити» Компани, который теперь стоит у руля «Бернли», наверняка поделится со своей командой правильным настроем на игру с очень принципиальным для себя соперником.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.93.
Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Бернли» больше 1,5 за 2.86.