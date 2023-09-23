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    «Бернли» усугубит положение «МЮ»?

    «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 1.93) и прогноз на чемпионат Англии 23 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»
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    Андре Онана
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Бернли» в рамках шестого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 22:00 мск. «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Сентября 2023 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 22:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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    «Бернли»

    «Бернли» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ после четырех сыгранных матчей, в которых набрал одно очко.

    Команда Венсана Компани прервала серию поражений в начале этой недели, сыграв вничью с «Ноттингем Форест» (1:1).

    Коэффициенты матча Бёрнли — Манчестер Юнайтед

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    Этот результат должен добавить игрока «Бернли» уверенности. Все-таки перед этих у них был очень болезненный отрезок.

    «Бернли» потерпел все три поражения на своем поле — от «Манчестер Сити» (0:3), «Астон Виллы» (1:3) и «Тоттенхэма» (2:5).

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    • При этом интересно, что «Бернли» не смог забить только в одном из пяти матчей этого сезона.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в пяти турах лишь шесть очков.

    Среди недели «красные дьяволы» проиграли на выезде «Баварии» (3:4) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    С одной стороны, обидное поражение — забили в Мюнхене три мяча, но все равно проиграли. С другой, любой, кто видел игру, подтвердит, что счет мог быть и 7:2 и 6:3. Конечно, же в пользу «Баварии». Во втором тайме Рекордмайстер просто растерзал оборону «МЮ».

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    • Примечательно, что главным антигероем стал вратарь «МЮ» Андре Онана. Первый пропущенный гол — возможно, воообще худший эпизод в карьере камерунца.

    «МЮ» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей. В трех последних команда Эрика тен Хага пропустила 10 мячей.

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    У «МЮ» сейчас есть проблемы не только с игрой — в эмоциональном плане команда просто раздавлена.

    Прогноз и ставка

    На «Бернли» в этом матче можно поставить за 4.25, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «МЮ» — за 1.75.

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    «МЮ» находится в ужасном состоянии, и сейчас уже не так уж важно, кто в этом виноват. Хотя есть ощущение, что там проблема и в игроках, и в тренере.

    И еще один момент: бывший защитник «Манчестер Сити» Компани, который теперь стоит у руля «Бернли», наверняка поделится со своей командой правильным настроем на игру с очень принципиальным для себя соперником.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.93.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Бернли» больше 1,5 за 2.86.

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    «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на футбол. «Бернли» усугубит положение «МЮ»?
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