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    Карпин оставил большинство лидеров в запасе

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    Рашид Рахимов и Валерий Карпин назвали футболистов, которые начнут с первых минут игру 4-го тура групповой стадии Кубка России.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Рубин»: Янович, Безруков, Мартынович, Дрезгич, Сорокин, Ширяев, Кузнецов, Рахмоналиев, Коновалов, Чумич, Уридия.

    «Рубин»: Медведев, Прохин, Кирш, Семенчук, Игнатов, Лангович, Акбашев, Ионов, Тугарев, Комаров, Щетинин.

    Обращает на себя внимание, что главный тренер гостей Валерий Карпин выставил состав далекий от оптимального.

    Матч «Рубин» — «Ростов» пройдет в Казани и начнется в 17:15 (мск). Прогноз на него можно посмотреть по ссылке. Прямая трансляция тут .

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