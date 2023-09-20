Карпин оставил большинство лидеров в запасе

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Рубин»: Янович, Безруков, Мартынович, Дрезгич, Сорокин, Ширяев, Кузнецов, Рахмоналиев, Коновалов, Чумич, Уридия.
«Рубин»: Медведев, Прохин, Кирш, Семенчук, Игнатов, Лангович, Акбашев, Ионов, Тугарев, Комаров, Щетинин.
Обращает на себя внимание, что главный тренер гостей Валерий Карпин выставил состав далекий от оптимального.
Матч «Рубин» — «Ростов» пройдет в Казани и начнется в 17:15 (мск). Прогноз на него можно посмотреть по ссылке. Прямая трансляция тут .