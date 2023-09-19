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    «Спартак» в гостях не оставил шансов «Пари НН»

    «Пари Нижний Новгород» — «Спартак»: счет матча 0:3 (0:1), обзор голов

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    В матче четвертого тура группы D группового этапа Кубка России московский «Спартак» победил на выезде «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0. Авторами голов стали Леон Классен, Кристофер Мартинс и Квинси Промес.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Левый защитник «красно-белых» Леон Классен забил первый гол на 27-й минуте, но затем очень долго команды не могли поразить ворота друг друга.

    Лишь на 90+2 минуте матча точный удар удался полузащитнику Кристоферу Мартинсу, которому ассистировал Квинси Промес. А затем и сам голландец смог отличиться на 90+6 минуте с паса Данила Пруцева.

    Футбол. Россия. Кубок
    Пари НН — Спартак 0:3
    Голы: 0:1 Леон Классен (27'), 0:2 Кристофер Мартинс Перейра (90+2'), 0:3 Квинси Промес (90+6') Пари НН: Виталий Ботнарь, Никита Каккоев, Дмитрий Тихий, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Николай Калинский, Эссьен Эдедем, Александр Трошечкин, Владислав Карапузов, Эдгар Севикян, Зе Турбо Спартак: Александр Максименко, Леон Классен, Никита Чернов, Георгий Джикия, Павел Маслов, Михаил Игнатов, Наиль Умяров, Данил Пруцев, Хесус Медина, Павел Мелёшин, Антон Зиньковский Предупреждения: Дмитрий Стоцкий (23'), Данил Пруцев (44'), Георгий Джикия (45+2'), Даниил Денисов (81'), Владислав Карапузов (90+5'), Кристофер Мартинс Перейра (90+5')

    «Спартак» продолжает лидировать со 100% показателем в группе D после 4-х туров. «Пари НН» замыкает таблицу с 2 очками.

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