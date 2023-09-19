«Побеждать всегда приятно». Джикия — о последних результатах «Спартака»

Защитник и капитанрассказал о том, что в команде изменилось настроение после победных матчей.

«Долго не было результата. Но побеждать всегда приятно. Сейчас, правда, совсем другое настроение, это радует и помогает двигаться вперед.

Повреждение Мелешина? Если обратили внимание, сегодня Миша Игнатов заменил на позиции страйкера. Так что, понятное дело, что есть тот, кто может заменить. Надеюсь, что ничего серьезного и все обойдется, — передает слова Джикии Sport24.

После разгромной победы над "Пари НН" (3:0) "Спартак" обеспечил себе 1-е мессто в своей группе Кубка России.