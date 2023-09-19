1-й таймМанчестер Сити — Црвена ЗвездаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда». Онлайн
    Все новости спорта

    «Побеждать всегда приятно». Джикия — о последних результатах «Спартака»

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Нижний Новгород
    Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, что в команде изменилось настроение после победных матчей.

    Георгий Джикия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Джикия

    «Долго не было результата. Но побеждать всегда приятно. Сейчас, правда, совсем другое настроение, это радует и помогает двигаться вперед.

    Повреждение Мелешина? Если обратили внимание, сегодня Миша Игнатов заменил на позиции страйкера. Так что, понятное дело, что есть тот, кто может заменить. Надеюсь, что ничего серьезного и все обойдется, — передает слова Джикии Sport24.

  • РПЛ. «Зенит» возвращает утраченные позиции
  • Итоги 8-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • После разгромной победы над "Пари НН" (3:0) "Спартак" обеспечил себе 1-е мессто в своей группе Кубка России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Боруссия» порадуют зрителей результативной игрой
  • «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Манчестер Сити» и «Црвена Звезда» забьют друг другу
  • «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сможет ли «Барселона» разгромить «Антверпен»?
  • «Барселона» — «Антверпен». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лацио — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Накашима
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры