Sky Sport: Дзанетти уволен с поста главного тренера «Эмполи»

Главный тренерпокинул пост главного тренера команды. Об этом сообщает Sky Sport

Стало известно, что руководство итальянского клуба рассталось с Дзанетти после разгромного поражения от «Ромы» со счетом 0:7. В ближайшее время клуб официально объявит об отставке.

По данным источника, Аурелио Андреаццоли заменит Дзанетти на посту главного тренера «Эмполи». Специалист возглавит клуб уже в 4-й раз. До этого Андреаццоли помог «синим» избежать вылета из Серии А в сезоне 2021/2022.

Напомним, что «Эмполи» занимает последнее место в таблице чемпионата Италии после 4 поражений подрял на старте турнира.