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    Sky Sport: Дзанетти уволен с поста главного тренера «Эмполи»

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    Главный тренер «Эмполи» Паоло Дзанетти покинул пост главного тренера команды. Об этом сообщает Sky Sport.

    Паоло Дзанетти
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    Паоло Дзанетти

    Стало известно, что руководство итальянского клуба рассталось с Дзанетти после разгромного поражения от «Ромы» со счетом 0:7. В ближайшее время клуб официально объявит об отставке.

    По данным источника, Аурелио Андреаццоли заменит Дзанетти на посту главного тренера «Эмполи». Специалист возглавит клуб уже в 4-й раз. До этого Андреаццоли помог «синим» избежать вылета из Серии А в сезоне 2021/2022.

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    • Напомним, что «Эмполи» занимает последнее место в таблице чемпионата Италии после 4 поражений подрял на старте турнира.

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