Мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Реал Сосьедад» в рамках 5-го тура Ла Лиги. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Реал»

Мадридский «Реал» не потерял ни одного очка на старте сезона и с 12-ю баллами идет на втором месте в турнирной таблице. В субботу «сливочных» обошла «Барселона», но в случае победы сегодня подопечные Карло Анчелотти вновь вернут себе первую строчку.

Первые три тура мадридцы провели на выезде. Были обыграны такие команды, как «Атлетик» (2:0), «Альмерия» (3:1) и «Сельта» (1:0). Главным действующим лицом в этих встречах стал новичок команды Джуд Беллингем, забив в общей сложности 4 мяча.

В начале сентября «Реал» провел первый домашний матч сезоне, сыграв на «Сантьяго Бернабеу» с «Хетафе». «Сливочные» одержали волевую победу со счетом 2:1, а три очка мадридцам вновь принес Беллингем, забив решающий гол на 95-й минуте матча.

«Реал Сосьедад»

Клуб из Сан-Себастьяна на данный момент располагается на 10-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги. На счету «Реал Сосьедада» 6 очков при одной победе и трех ничьих.

В трех матчах нового сезона «бело-голубые» не могли обыграть своих соперников. Ничейные результаты были зафиксированы в домашних встречах против «Жироны» (1:1) и «Сельты» (1:1), а также в гостях с «Лас-Пальмасом» (0:0).

В 4-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» наконец смог добыть первую победу в сезоне. Домашний матч против «Гранады» завершился результативной победой клуба из Сан-Себастьяна со счетом 5:3.

Личные встречи

В прошлом сезоне Ла Лиги в Мадриде была зафиксирована нулевая ничья, а в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» одержал победу со счетом 2:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Реала» 4 победы, «бело-голубые» выиграли 3 встречи и еще трижды команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 2.34.