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    Команда Захаряна отберет очки у «Реала»?

    «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.34) и прогноз на чемпионат Испании 17 сентября 2023 года

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    Арсен Захарян
    Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Реал Сосьедада» в пятом туре чемпионата Испании. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Сентября 2023 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Реал» Мадрид

    «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после четырех туров, в которых набрал 12 очков.

    «Мадрид» — единственный в новой кампании, кто до сих пор не потерял ни одного очка.

    Карло Анчелотти все-таки оказался прав, когда говорил, что его команда способна побеждать даже без таких игроков, как Карим Бензема, Тибор Курту и Эдер Милитао. Француз уехал в Саудовскую Аравию, а бельгиец и бразилец выбыли на длительный срок.

    Из-за повреждения в ближайшем матче, скорее всего, не сыграет Винисиус Жуниор. В его случае все не так критично, но вряд ли в «Королевском клубе» станут рисковать здоровьем лидера команды.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Настоящим героем предыдущих матчей «Реала» стал Джуд Беллингем. Англичанин забил пять мячей и единолично возглавляет список снайперов Ла Лиги.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в четырех турах шесть очков.

    Как и «Мадрид», баски тоже еще ни разу не проигрывали в этом сезоне. Но при этом они уже трижды сыграли вничью.

    «Реал Сосьедад» смог одержать победу только с четвертой попытки. Как раз перед паузой на матчи сборных команда Иманоля Альгуасиля забила пять мячей в ворота «Гранады» (5:3).

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    • Перед этим клуб из Сан-Себастьяна расписал мировые с «Жироной», «Сельтой» и «Лас-Пальмасом».

    Арсен Захарян дебютировал в составе «Реал Сосьедада» в игре с «Лас-Пальмасом», выйдя на поле во втором тайме. В матче против «Гранады» его выпустили уже ближе к финальному свистку. В обоих случаях россиянин не смог отметиться результативными действиями. Скорее всего, предстоящую встречу он тоже начнет в запасе.

    Прогноз и ставка

    На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.73, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Реал Сосьедада» — 5.25.

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    Несмотря на очень бодрый старт «Реала», в данном случае есть смысл не ставить на фаворита.

    Все-таки многие игроки «Мадрида» только-только вернулись в расположение клуба из своих сборных. Плюс отсутствие Винисиуса — без бразильца будет тяжело.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.34.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.07.

    К слову, в прошлом сезоне «Реал» ни разу не выиграл у «Реал Сосьедада». Встреча в Мадриде завершилась вничью, а в Сан-Себастьяне баски одержали победу над командой Анчелотти.

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    «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 17.09.2023. Прогнозы на футбол. Команда Захаряна отберет очки у «Реала»?
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