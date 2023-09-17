Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Реал Сосьедада» в пятом туре чемпионата Испании. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после четырех туров, в которых набрал 12 очков.

«Мадрид» — единственный в новой кампании, кто до сих пор не потерял ни одного очка.

Карло Анчелотти все-таки оказался прав, когда говорил, что его команда способна побеждать даже без таких игроков, как Карим Бензема, Тибор Курту и Эдер Милитао. Француз уехал в Саудовскую Аравию, а бельгиец и бразилец выбыли на длительный срок.

Из-за повреждения в ближайшем матче, скорее всего, не сыграет Винисиус Жуниор. В его случае все не так критично, но вряд ли в «Королевском клубе» станут рисковать здоровьем лидера команды.

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Настоящим героем предыдущих матчей «Реала» стал Джуд Беллингем. Англичанин забил пять мячей и единолично возглавляет список снайперов Ла Лиги.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в четырех турах шесть очков.

Как и «Мадрид», баски тоже еще ни разу не проигрывали в этом сезоне. Но при этом они уже трижды сыграли вничью.

«Реал Сосьедад» смог одержать победу только с четвертой попытки. Как раз перед паузой на матчи сборных команда Иманоля Альгуасиля забила пять мячей в ворота «Гранады» (5:3).

Перед этим клуб из Сан-Себастьяна расписал мировые с «Жироной», «Сельтой» и «Лас-Пальмасом».

Арсен Захарян дебютировал в составе «Реал Сосьедада» в игре с «Лас-Пальмасом», выйдя на поле во втором тайме. В матче против «Гранады» его выпустили уже ближе к финальному свистку. В обоих случаях россиянин не смог отметиться результативными действиями. Скорее всего, предстоящую встречу он тоже начнет в запасе.

Прогноз и ставка

На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.73, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Реал Сосьедада» — 5.25.

Несмотря на очень бодрый старт «Реала», в данном случае есть смысл не ставить на фаворита.

Все-таки многие игроки «Мадрида» только-только вернулись в расположение клуба из своих сборных. Плюс отсутствие Винисиуса — без бразильца будет тяжело.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.34.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.07.

К слову, в прошлом сезоне «Реал» ни разу не выиграл у «Реал Сосьедада». Встреча в Мадриде завершилась вничью, а в Сан-Себастьяне баски одержали победу над командой Анчелотти.