Защитник «Крыльев» назвал причины ничейного результата в матче с ЦСКА

Защитниквысказался о ничьей в матче 8-го тура РПЛ с(2:2).

«Быстро пропустили первый мяч. ЦСКА почувствовал уверенность. Они начали больше доставлять мячи в штрафную на Заболотного и играть на его сильных качествах.

Почему после удаления Роши был сумбур? Была какая-то пассивность. Может, хотели сохранить счёт и минимизировать опасные моменты, но Заболотный их всё равно создавал — выигрывал борьбу и сразу опасность.

Фол Солдатенкова? Во-первых, мы потеряли мяч на переходе — ЦСКА поймал нас на этом. В две передачи вывели один на один Заболотного — и там уже Саша зацепил его. Это был фол последней надежды», — сказал Горшков Чемпионату.