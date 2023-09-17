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    Бенитес высказался об отсутствии системы автоматического определения голов в Примере

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    Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес отреагировал на отсутствие системы автоматического определения голов в чемпионате Испании.

    Рафаэль Бенитес
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    Рафаэль Бенитес

    «Когда четвёртый судья сказал мне, что в этом эпизоде (с отменённым голом игрока "Сельты") не была использована технология автоматического определения взятия ворот, я был поражён.

    Я и подумать не мог, что в испанской Ла Лиге нет подобной системы. Такими действиями вы наносите вред игре и приносите пользу команде, пропустившей гол.

    Мне кажется невероятным, что в чемпионате Испании нет системы автоматического определения голов, которой должно обладать любое серьёзное соревнование определённого уровня. Я нахожу это удивительным», — приводит слова Бенитеса Marca.

    Напомним, что в матче с «Мальоркой» на 69-й минуте игрок «Сельты» Жонатан Бамба забил гол, который был отменён судьёй после просмотра VAR.

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