Бенитес высказался об отсутствии системы автоматического определения голов в Примере

Главный тренеротреагировал на отсутствие системы автоматического определения голов в чемпионате Испании.

«Когда четвёртый судья сказал мне, что в этом эпизоде (с отменённым голом игрока "Сельты") не была использована технология автоматического определения взятия ворот, я был поражён.

Я и подумать не мог, что в испанской Ла Лиге нет подобной системы. Такими действиями вы наносите вред игре и приносите пользу команде, пропустившей гол.

Мне кажется невероятным, что в чемпионате Испании нет системы автоматического определения голов, которой должно обладать любое серьёзное соревнование определённого уровня. Я нахожу это удивительным», — приводит слова Бенитеса Marca.

Напомним, что в матче с «Мальоркой» на 69-й минуте игрок «Сельты» Жонатан Бамба забил гол, который был отменён судьёй после просмотра VAR.