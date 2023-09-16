Гендиректор «Пари НН»: Юран собрался духом и был с командой

Генеральный директор «Пари НН»высказался о наставнике команды, который руководил командой в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

«Очень важно было привезти домой хотя бы одно очко. Команду это сильно мотивировало. Результативными действиями отметились наши новички. Кто-то пытался анализировать и экстраполировать на "Пари НН" их результаты игры в предыдущих командах. Но все получилось так, как должно было. Сергей Николаевич Юран отличается тем, что кожей чувствует какие-то моменты, когда нужно менять игру, ломать привычный ход. Ему и в этот раз все удалось.

Мы созванивались утром и обсуждали ситуацию. Врачи были категорически против. Ему не надо сейчас волноваться, это стресс для организма, активные движения запрещены. Но он мужик! Сергей Николаевич собрался духом и выполнил то, что от него ждали ребята. Команда хотела, чтобы он был с ней, и он сделал это. Провел встречу на морально-волевых качествах. Потому что, пообщавшись с ним утром и днем, уже готовили замену», — цитирует Мелик-Гусейнова «СЭ».

8 сентября стало известно, что Юран перенес экстренную операцию. 14 сентября его выписали из больницы.