Ромащенко о ничьей с «Краснодаром»: Очень жаль, что не использовали свои моменты в атаке

Главный тренероценил игру своей команды в матче 8-го тура РПЛ с(1:1).

«Хотелось бы поблагодарить команду за все 90 минут матча, несмотря на сложности, которые мы испытывали. Соперник не случайно занимает первое место в таблице на сегодняшний день.

Мы старались быть организованными, особенно в обороне. Очень жаль, что не использовали свои моменты в атаке. Все эти шансы, которые у нас были, не случайны. Это то, на чём мы акцентировали внимание. В целом набрали одно очко в копилку с таким сильным во всех смыслах соперником.

Будем ли проводить ротацию состава? Как раз сейчас говорили об этом с ребятами в раздевалке. Сразу нужно переключать внимание на подготовку к кубковому матчу. Соперник также непростой, чемпион страны, обладающий очень большим игровым потенциалом.

Нужно максимально стараться себя подготовить. Понимаем также, что затем будет гостевой матч с "Балтикой". Поэтому будем ориентироваться при определении состава на оба эти матча. Есть время подумать, пусть его и немного. Радует, что количество игроков на скамейке запасных стало увеличиваться.

Безусловно, кому-то мы дадим возможность проявить себя в ближайшей игре с "Зенитом". Сделаем определённую ротацию. Нужно понимать, что восстановившиеся после травм ребята только недавно начали тренироваться в общей группе.

Уровень их готовности пока не может быть оптимальным. Но это часть профессии, в каких-то моментах нужно будет потерпеть», — приводит слова Ромащенко пресс-служба клуба.

После ничейного результата в матче с «Краснодаром» «Ахмат» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. В следующем матче грозненская команда встретится 20-го сентября с «Зенитом» в рамках группового этапа Кубка России.