«Ахмат» — «Краснодар»: счет матча 1:1, обзор голов

«Краснодар» Фото: globallookpress.com
На гол Ивана Олейникова гости ответили точным ударом Жоау Батчи.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат — Краснодар 1:1
Голы: 1:0 Иван Олейников (3'), : (20'), 1:1 Жоау Батчи (38') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Артём Тимофеев, Camilo, Kovachev S., Иван Олейников, Владимир Ильин, Бернард Бериша Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Tormena, Хуниор Алонсо, Сергей Петров, Никита Кривцов, Александр Черников, Жоау Батчи, Олакунле Олусегун, Джон Кордоба, Кади Боржес Предупреждения: Владислав Камилов (73'), Андрей Семёнов (88')
После этой игры в активе «Ахмата» стало 11 очков. Команда идёт на девятом месте. «Краснодар» единоличный лидер чемпионата с 18-ю очками.