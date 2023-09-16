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    «Ахмат» и «Краснодар» поделили очки

    «Ахмат» — «Краснодар»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче восьмого тура чемпионата России «Ахмат» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    На гол Ивана Олейникова гости ответили точным ударом Жоау Батчи.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Краснодар 1:1
    Голы: 1:0 Иван Олейников (3'), : (20'), 1:1 Жоау Батчи (38') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Артём Тимофеев, Camilo, Kovachev S., Иван Олейников, Владимир Ильин, Бернард Бериша Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Tormena, Хуниор Алонсо, Сергей Петров, Никита Кривцов, Александр Черников, Жоау Батчи, Олакунле Олусегун, Джон Кордоба, Кади Боржес Предупреждения: Владислав Камилов (73'), Андрей Семёнов (88')

    Календарь и таблица РПЛ

    После этой игры в активе «Ахмата» стало 11 очков. Команда идёт на девятом месте. «Краснодар» единоличный лидер чемпионата с 18-ю очками.

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