Тренер «Бетиса» Пеллегрини заявил, что Луис Фелипе ушел из-за экономической ситуации в клубе

Чилийский наставник «Бетиса»рассказал, почему своего ведущего центрального защитникапришлось продать в саудовский «Аль-Иттихад» за 22 млн евро.

«Это тема, которую стоит прояснить. Между клубом и мной нет никакого конфликта по этому поводу. Продажа Луиса Фелипе кажется мне чрезвычайно позитивной в том смысле, что он пришёл в клуб бесплатно, а ушёл из него за € 22 млн. Я нахожу крайне позитивным то, что делал наш спортивный директор Антонио Кордон в предыдущих сезонах, ведь при нём были почти нулевые затраты.

Этот трансфер произошёл из-за экономической ситуации в клубе, однако спортивные цели также важны, и я надеюсь, что подобная ситуация не отразится на результатах», — приводит слова Пеллегрини Marca.

Мануэль Пеллегрини — один из самых уважаемых тренеров Европы, носит прозвище «Инженер» за кропотливое и грамотное выстраивание командной игры. Он работал в «Вильярреале», мадридском «Реале», «Малаге», «Манчестер Сити», «Вест Хэме», с 2020 года возглавляет «Бетис».