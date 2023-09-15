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    Тренер «Бетиса» Пеллегрини заявил, что Луис Фелипе ушел из-за экономической ситуации в клубе

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    Чилийский наставник «Бетиса» Мануэль Пеллегрини рассказал, почему своего ведущего центрального защитника Луиса Фелипе пришлось продать в саудовский «Аль-Иттихад» за 22 млн евро.

    Мануэль Пеллегрини по прозвищу «Инженер»
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    Мануэль Пеллегрини по прозвищу «Инженер»

    «Это тема, которую стоит прояснить. Между клубом и мной нет никакого конфликта по этому поводу. Продажа Луиса Фелипе кажется мне чрезвычайно позитивной в том смысле, что он пришёл в клуб бесплатно, а ушёл из него за € 22 млн. Я нахожу крайне позитивным то, что делал наш спортивный директор Антонио Кордон в предыдущих сезонах, ведь при нём были почти нулевые затраты.

    Этот трансфер произошёл из-за экономической ситуации в клубе, однако спортивные цели также важны, и я надеюсь, что подобная ситуация не отразится на результатах», — приводит слова Пеллегрини Marca.

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    • Мануэль Пеллегрини — один из самых уважаемых тренеров Европы, носит прозвище «Инженер» за кропотливое и грамотное выстраивание командной игры. Он работал в «Вильярреале», мадридском «Реале», «Малаге», «Манчестер Сити», «Вест Хэме», с 2020 года возглавляет «Бетис».

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