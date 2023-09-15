В «Динамо» очень довольны дебютом Лепского

Член совета директоровДмитрий Гафин отметил первое появление в стартовом составе воспитанника клуба

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Иван Лепский Фото: d2.fcdm.ru

18-летний центральный защитник вышел против «Пари НН» (1:1) с первых минут в игре 8-го тура РПЛ и провел на поле все 90 минут.

«Я хочу сделать комплимент Ване Лепскому. Он молодой парень. 18 лет. Очень талантливый, перспективный центральный защитник, который растет в нашей академии. Насколько я знаю, первый футболист из Камчатского региона.

Могу сделать только комплименты сегодняшнему футболу. На мой взгляд, он сыграл хорошо в обороне, смело играл вперед. Будем надеяться, что Иван будет дальше развиваться», — цитирует Гафина Sport24.