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    Корниленко назвал трансфер Бейла самым удачным для «Крыльев» в это межсезонье

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    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос о лучшем трансфере клуба в это межсезонье.

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    «Не совсем правильно сейчас оценивать, какой трансфер является удачным, а какой — нет. Считаю, мы просто правильно работаем и стараемся не ошибаться. Но хорошо, отвечу на ваш вопрос: трансфер Гленна Бейла мы считаем отличным.

    Нам удалось хорошо сработать, так как его команда вылетела из Высшей лиги чемпионата Голландии, а у Бейла была прописанная сумма выкупа. Мы оперативно воспользовались этой возможностью. На самом деле этот игрок стоит совершенно других денег.

    Трансфер Фернандо Костанцы — безусловно, удачный. Мы взяли игрока, которого хотели видеть европейские и бразильские клубы. Гарре — безусловно. Яркий игрок, который приносит пользу команде и очень быстро прогрессирует. Ряд футболистов ещё покажут себя — мы знаем их возможности. Нужно время»,– приводит слова Корниленко «Матч ТВ».

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    • После 7-и туров «Крылья Советов» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. В следующем матче самарская команда встретится 16-го сентября с ЦСКА. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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