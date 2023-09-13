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    Саутгейт высказался об автоголе Магуайра в матче с Шотландией

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал защитника Гарри Магуайра после автогола в товарищеском матче с Шотландией (3:1).

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    30-летний игрок «Манчестер Юнайтед» вышел на поле в начале второго тайма, а на 67-й минуте отправил мяч в свои ворота при попытке прервать прострел соперника.

    «С точки зрения шотландских болельщиков я это понимаю. У меня нет жалоб на то, что они сделали. Это следствие нелепого обращения с игроком в течение длительного периода времени.

    Я никогда не видел, чтобы к игроку относились так, как к нему: и шотландские болельщики, и наши комментаторы, и эксперты, кто бы это ни был. Это превосходит все, что я когда-либо видел. Он был частью самой успешной сборной Англии на протяжении десятилетий», — цитирует Саутгейта Sky Sports.

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